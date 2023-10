Albino e Lenita são apanhados em flagrante?

Há 2h e 9min

Albino (Pedro Alves) entra no seu gabinete e pede a Manuela (Inês Herédia) para não ser incomodado, porque Bininha chorou a noite toda e mal dormiu. Só depois vê que Lenita (Sofia Grillo) está lá dentro à sua espera. Lenita diz que pode ir embora, mas Albino diz que não há necessidade. Lenita revela que sonhou com Albino e ele deixa escapar que também já lhe aconteceu. Lenita aproxima-se de Albino e ele fica todo nervoso.

Ivone (Maria Emília Correia) diz que voltou porque Glória (Catarina Avelar) lhe ligou a pedir que voltasse, porque estava a passar as passas do Algarve com Camila (Marta Gil). Fátima (Marta Andrino) não acredita em nada daquilo, pois sabe que Camila trata muito bem a mãe, já Josefa (Rita Salema) diz que Camila nunca a enganou com aquele nariz empinado. Ivone insiste que Camila trata mal a mãe e nisto entra Camila, a tempo de ouvir o seu nome. Camila quer saber o que estavam a falar sobre si e Ivone diz que eram só algumas verdades.

Josefa mete-se e diz que não devia tratar tão mal os mais velhos. Camila passa-se e acusa a tia de ser mentirosa, má pessoa e ainda de a fazer a ela e Glória de empregadas. Fátima acredita em Camila e tenta acalmá-la, mas Josefa continua a atirar lenha para a fogueira.

Lenita continua a aproximar-se de Albino e ele já não sabe onde se enfiar. Albino consegue fugir para trás da secretária, mas Lenita vai atrás dele e continua a pressioná-lo para dizer o que sente em relação a ela. Estão prestes a beijar-se, mas são interrompidos por Manuela, que também fica constrangida com o que vê. Ainda assim, Albino e Lenita não se afastam.

Aida (Ana Guiomar) está danada por ter de ser o Padrinho a arranjar o estore, quando Tomé (Pedro Teixeira) já o devia ter feito há muito tempo. Tomé diz que o buraco nunca o incomodou e que Agostinho não faz mais do que a sua obrigação, já que se instalou ali como um ocupa. Aida fica indignada e lembra que Agostinho é como um pai para ela. Tomé não concorda nada. Calam-se quando ouvem marteladas na parede.

Albino diz que perdeu uma lente de contacto e por isso é que Lenita estava a tão próxima dele, para confirmar que a tinha perdido mesmo. Manuela prontificase para ajudar e lembra que é enfermeira. Albino diz que afinal não perdeu nada, mas Manuela acha melhor observá-lo na mesma.

São (Sílvia Rizzo) traz Vuitton (Beatriz Costa) para o quarto e quer saber o que se passa. Vuitton diz que sente que está a mais naquela casa, porque agora as atenções são todas para Chen. São acusa Vuitton de ser mimada e de amuar quando as coisas não correm como ela quer. Vuitton tem vontade de ir embora lá de casa, mas São acha que está é na hora dela trabalhar.

Albino já está deitado na secretária e Manuela aponta-lhe o candeeiro para os olhos. Lenita está muito divertida com a situação e ainda goza com Albino. Manuela examina Albino e diz que vai ter de o operar. Albino fica aflito e Lenita perde o sorriso.

Vuitton tenta arranjar desculpas para ainda não ter emprego e diz que é muito difícil conseguir emprego na área dela. São aconselha-a a fazer como toda a gente e procurar em vários sítios, mas Vuitton diz que não sabe lidar com a rejeição. São acusa-a de ser mimada e acaba por contratá-la para trabalhar no atelier.

Ouve-se agora um serrote e Tomé agarra-se a Aida, aflito, achando que vão perder tudo. Aida acha melhor Tomé ir ver o que se passa, mas ele até tem medo do que possa encontrar. O barulho para e ficam os dois na expectativa. Agostinho aparece cheio de pó e diz que já resolveu o problema, mas Aida e Tomé não ficam nada descansados e Tomé vai ver com os próprios olhos.

Albino corre com Manuela, mas ela insiste que tem de o operar, porque as lentes rodaram para trás dos olhos. Lenita ri-se com toda aquela confusão e elogia o trabalho de Manuela, só para irritar Albino. Este lá consegue mandar as duas embora, mas Lenita avisa que vai voltar, para retomarem de onde ficaram.