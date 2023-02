25 jan, 13:38

No «Dois às 10», abordamos os detalhes das mais recentes informações daquele que inicialmente foi noticiado com um caso de abuso sexual. A vítima diz agora que todo o que aconteceu foi consentido. Sofia Matos, advogada, comenta o caso e confirma que desta forma o padre, na lei, não será acusado do crime de abuso.