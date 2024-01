Alerta imagens sensíveis: Imigrante agredido com pontapés na cabeça à porta de um bar

Há 1h e 42min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem imigrante que foi agredido com pontapés na cabeça à porta de um bar por parte de um grupo de jovens, em Cabanas de Tavira. No vídeo e imagens em questão, é possível ouvir-se os jovens agressores a rirem-se enquanto outro agride o homem de forma violenta. O advogado e inspetor da PJ Paulo Santos comenta o sucedido. Um caso de xenofobia, como se pode ouvir nas declarações dos responsáveis por este crime. Alertámos para as imagens sensíveis.