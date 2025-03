Alerta pais! PSP revela significados ocultos de emojis usados por adolescentes

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», a discussão sobre a vida dos jovens na internet ganha destaque com o alerta da PSP sobre os duplos sentidos dos emojis. Carlos Bastos Leitão, Superintendente-Chefe da PSP, aborda o pânico dos pais face a estas novas linguagens. A PSP avançou com este alerta após inúmeros pedidos de esclarecimentos, revelando que emojis podem ser «convite sexual ou proposta para o consumo de drogas». Suzana Garcia sublinha a importância de os pais estarem atentos à linguagem dos filhos, mencionando que «se colocaram um donut e uma banana, é um convite a relações sexuais». A crescente tendência de montar imagens falsas e divulgá-las também é um ponto de preocupação, causando «vexame, humilhação e comportamentos de automutilação» em jovens. Está «na moda» criar imagens falsas e divulgá-las em grupos, alertando para o impacto devastador que isso pode ter nas vítimas. A necessidade de controlo parental e monitorização do telemóvel dos filhos é enfatizada como medida de proteção.

Os nossos comentadores analisam o caso.

Saiba mais em TVI Player