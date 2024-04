Há 2h e 8min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Diogo contada pela mãe Alexandra Sucena. Alexandra conta como foi ter um filho e não poder vê-lo, abraçá-lo ou beijá-lo, por complicações no parto. O filho Diogo tem paralisia cerebral e uma incapacidade de 94%, não anda, não fala e não escreve. Alexandra partilha o medo que tem do futuro e de que o filho não seja autónomo.