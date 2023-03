Alexandra procura justiça pela morte do filho: «Foi brutalmente espancado até à morte»

Há 45 min

No «Goucha», a convidada recorda o dia em que recebeu notícia da morte do jovem, de 17 anos, à porta de uma discoteca em Lisboa. Alexandra Gonçalves conta-nos que este sofreu muito antes do esfaqueamento que lhe tirou a vida.