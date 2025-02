Há 1h e 22min

No «Dois às 10», Alexandrina Barbosa partilha como sofreu durante sete anos com dores pós-parto não diagnosticadas. Após consultar vários médicos que lhe disseram ser psicológico, o seu marido marcou uma consulta com a Dra. Luísa Magalhães Ramos. A médica detetou uma laceração vaginal alta não corrigida, e após uma intervenção simples, Alexandrina ficou curada.

