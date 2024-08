Algo não está a bater a certo: «Como é que um miúdo tem mais informações que qualquer outra pessoa?»

Há 1h e 1min

Em «Morangos com Açúcar», Orlando (Alfredo Brito), Crómio (Tiago Castro) e Miguel (Vicente Gil) conversam na esplanada da praia. O ex-polícia junta os factos e conclui que se trata de um crime premeditado, pois tudo parece encaixar perfeitamente. Crómio não partilha a mesma opinião e questiona: «Qual seria o motivo para Lucas (Rui Gonçalves) matar Soraia (Rita Pereira)? Vingança, por já saber que ela estava envolvida na morte de Carol (Ana Andrade)? O problema é que só obtivemos provas do envolvimento de Soraia depois da sua morte. Como é que um miúdo de Vila Nova de Mil Fontes, um nadador-salvador, teria mais informações do que qualquer outra pessoa?» Todos ficam pensativos.