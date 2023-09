Alguém está de partida da Aldeia da Bela Vida. Saiba tudo!

Há 3h e 17min

Florinda (Ana Brito e Cunha) está de volta de uma revista de vestidos de noiva. Albino (Pedro Alves) quer ir ao hospital para saber quantas pessoas salvou e acha que merecia uma condecoração. Florinda repreende-o por estar preocupado com uma condecoração, quando devia estar orgulhoso por poder salvar vidas e Albino diz que foi mais por causa da sandocha.

São (Sílvia Rizzo), entusiasmada, mostra a Vuitton (Beatriz Costa) as roupas de desporto que comprou para Fernando (Manuel Marques) ir a Fátima. Vuitton não partilha do mesmo entusiamo de São e diz que quem devia ir a Fátima era a mãe. Assim aproveitava e perdia os quilinhos que ganhou nas férias, pois os vestidos de noiva não esticam. São fica chocada.

Quina (Maria Rueff) também estranha que Paulo (Helder Agapito) não tenha acionado o seguro e tenha escondido do patrão que teve um acidente. Corcovada (Maria do Céu Guerra) informa que quer receber Paulo ali em casa durante a sua convalescença e que têm de arranjar alguém que faça o trabalho dele.

Corcovada parece já ter em mente alguém para fazer isso. Manel fica em pânico ao perceber que Corcovada está a sugerir que seja ele a fazer o trabalho de Paulo. Manel diz que já tem muito trabalho, mas Corcovada sabe que não é verdade, além disso conhece as pessoas todas da Bela Vida e vai fazer o trabalho muito bem. Quina concorda e Manel (Vítor Norte) diz-lhe que não é a ela que lhe vai sair do pelo, mas Quina lembra que também vai sobrar para ela.

António (Luís Simões) brinca com Jorge (Manuel Melo) sobre não precisar de mota para que as miúdas lhe caiam no colo. Jorge não quer voltar a falar desse assunto. António queixa-se que está a ter muito trabalho na entrega das encomendas e Jorge sugere que ele use a mota de Paulo.

Josefa (Rita Salema) enche a cabeça de Elisabete (Ana Marta Contente) por estar sozinha no café e sobrar sempre tudo para ela. Elisabete diz que Fátima (Marta Andrino) deve estar a chegar e Josefa lembra-se que quando Tomé (Pedro Teixeira) começar a treinar para ir a Fátima, ainda vai sobrar mais para ela. Josefa está convencida de que Tomé não tem preparação física para ir a Fátima a pé, mas talvez seja uma estratégia de Aida (Ana Guiomar) para o matar e ficar com a herança.

Fernando (Manuel Marques) chega da rua e encontra São a fazer exercício na sala. Fernando estranha e pergunta-lhe o que está a fazer. São revela que resolveu ir com ele a Fátima a pé. Fernando não esperava aquela atitude de São e até fica emocionado, mas não deixa de achar a ideia disparatada. São manda-o vestir o fato treino e treinar com ela. Fernando bufa, mas faz o que ela manda.

Camila (Marta Gil) vai a casa de Peixoto (Vítor Emanuel) e confronta-o com o facto de ter sido ele a construir os dois parques aquáticos. Peixoto fica em pânico e começa a suar.