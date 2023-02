«Alguma coisa se passa com o Romeu e o quer que seja não vai acabar bem»

Ontem às 23:27

Em «Para Sempre», Pedro (Diogo Morgado) conta a Elias (António Capelo) que Clara (Inês Castel-Branco) vai casar com Lourenço (Pedro Sousa), Tânia (Mafalda Marafusta) aparece a procurar Romeu (Rodrigo Tomás), eles dizem que foi levar-lhe flores porque estava adoentada. Tânia diz que não tem nada e sai. Pedro e Elias com receio do que Romeu anda a tramar.