Alice Alves alerta sobre «Big Brother»: «Há um confessionário em Lisboa numa estação de autocarro, podem ir procurar!»

Ontem às 22:49

No «Palácio das Estrelas», a apresentadora do «Última Hora» do «Big Brother» fala do que espera para a nova edição do reality show e admite que já esteve dentro da casa várias vezes.