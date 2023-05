Alice e Luana ficam surpreendidas com Xavier

Há 1h e 28min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) olha desconfiado para Alice (Mafalda Marafusta) a sugerir tomarem o pequeno-almoço em família, achando que ela quer falar com ele do emprego na pizzaria. Xavier recebe uma chamada de Patrícia e aceita o seu convite para almoçarem juntos. Alice e Luana (Íris Cayatte) ouvem a conversa, insistindo com Xavier que admita que tem uma namorada. Alice não consegue evitar ficar um pouco incomodada.