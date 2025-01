Alice Mota escondeu dos colegas de trabalho que era mãe de Diogo Alexandre - A revelação surpreendeu a todos!

Há 3h e 2min

No «Dois às 10», descobrimos que Alice Mota manteve em segredo, dos seus colegas de trabalho, o facto de ser a mãe de Diogo Alexandre, concorrente e vencedor do «Secret Story». A convidada conta como foi difícil manter em segredo que era mãe de Diogo Alexandre e conta até alguns episódios caricatos que aconteceram no seu lugar de trabalho, onde, de vez em quando, espreitava o canal TVI Reality.