Alice Santos justifica polémicas sobre «cura da depressão»: «Não estou a fazer algo assim tão grave»

Há 1h e 7min

No «Dois às 10», ex-concorrente d’O Triângulo dá exemplo de como apanhar sol pode ajudar a curar uma depressão, dando exemplos. Alice Santos admite ter ficado surpreendida com atenção que as pessoas deram a este tema.