Há 1h e 18min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) diz a Alice (Mafalda Marafusta) estar pronto para falarem com Pedro (Santiago André), mas Alice diz-lhe que ele está agora com Bruno. Alice recebe chamada de Mónica à procura de Bruno, dizendo que pelos vistos o filho mentiu para poder estar com o amigo. Alice e Xavier ficam satisfeitos com aquela pequena vingança contra Mónica.