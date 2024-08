Alice viu o marido morrer: «Foi esmagado e ouvi os ossos todos» - Veja a conversa completa

Há 3h e 26min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Alice Almeida que vive há dois anos à procura de resposta sobre o que causou a morte do marido. Estava a viver uma viagem de sonho com João que terminou em tragédia quando Alice viu o marido a morrer esmagado. João Pinheiro e Alice Almeida estavam a viver uma viagem de sonho. Queriam muito conhecer Cabo Verde. Mas um passeio transformou-se num verdadeiro pesadelo. João caiu de um carrinha pick-up e morreu esmagado entre a viatura e um muro. Alice só quer que sejam apuradas responsabilidades.