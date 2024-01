Há 1h e 11min

Em «Morangos com Açúcar», o desaparecimento de Kika (Beatriz Frazão) leva a direção do colégio a impor medidas draconianas de controle e o uso dos telemóveis é proibido no colégio. Os alunos organizam uma ação de protesto pacífico e acampam à porta da escola, mas a direção não cede. Os alunos decidem formar uma Associação de Estudantes.