Há 2h e 7min

No «Dois às 10», ficamos a par dos novos desenvolvimentos do caso do jovem de 11 anos que foi violado com um cabo de vassoura pelos colegas e o próprio irmão, em Vimioso. Agora, sabe-se que os alunos responsáveis pelo sucedido foram suspensos quatro dias e a funcionária que terá assistido a tudo enfrenta um processo disciplinar e está de baixa. A psicóloga Vera de Melo admite que «não consegue perceber esta decisão».