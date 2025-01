Amadeu recebeu em casa um livro assinado pela mulher, que morreu há 25 anos

Há 34 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Livro de memórias».

Amadeu é viúvo, no entanto, recebeu em casa um livro onde o nome da mulher surge como autora. A obra retrata na primeira pessoa vários episódios dramáticos vividos pela esposa. Amadeu não gostou do que leu e quer impedir que o verdadeiro autor do livro não publique a obra.

Amadeu explicou que a mulher sofria de uma doença mental congénita e decidiram em conjunto que não iriam ter filhos. Fizeram tratamentos para impedir a gravidez, mas acontece que esta aconteceu. Apesar dos médicos garantirem que esperava uma criança saudável, a mulher de Amadeu não acreditava.

Nuno, o filho, sobreviveu apesar da mãe ter posto termo à vida para colocar fim à dor que a atormentava.

Agora, 25 anos depois, Nuno resolveu escrever um livro onde a mãe conta a sua história na primeira pessoa e enviou ao pai para se aproximar deste. Amadeu não gostou e levou o filho a tribunal, para impedir que o livro seja publicado.