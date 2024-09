Amador afirma que o sobrinho lhe disse em sonhos que o pai o asfixiou e a mãe assistiu sem fazer nada

Há 3h e 15min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Pesadelo difamador».

Há cerca de 5 anos, Clotilde perdeu o filho de 4 meses vítima de morte súbita. Desde então, os pesadelos de um tio têm colocado em causa o que realmente está na origem na morte da criança.

Clotilde mostra-se devastada com a morte do filho. Contudo, conta que no início deste ano o tio do marido, Amador, tem tido sonhos estranhos. Dos sonhos, diz ter passado para alucinações e afirma que vê o marido de Clotilde a matar o filho e que Clotilde assistiu a tudo.

Amador afirma que o filho de Clotilde lhe disse em sonhos que o pai o asfixiou e a mãe assistiu sem fazer nada, mostrando-se perturbado com os constantes pesadelos. Conta que partilhou com a esposa e com amigos mais chegados. Admite que foi a uma psiquiatra e que a medicação pode ter agravado os sonhos.

Ao tribunal, Clotilde pede uma indemnização pelas difamações que têm sido feitas.