Ameaça avó e exige dinheiro para a droga

Há 3h e 29min

No «Dois às 10», abordamos os detalhes do caso que terá ocorrido em Setúbal. A vítima de, 69 anos, terá sido ameaçada pelo neto de, 24 anos, que já estaria a partir objetos dentro de casa quando ameaçou a familiar com uma faca de cozinha.