Hoje às 13:08

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma mulher que estava a rezar na capela do santuário de Fátima quando foi ameaçada por um homem com uma faca. Depois de a ameaçar, amarrou-a e colocou-a dentro de uma bagageira de um carro. O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre o crime.