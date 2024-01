Amigas ou inimigas? Márcia Soares esclarece relação com Joana Sobral

Há 48 min

No «Goucha», Márcia Soares, que ficou com o terceiro lugar na final do «Big Brother», fala das polémicas em que se envolveu com Joana Sobral e como Francisco Monteiro teve influência nestes momentos. Revela o tipo de relação que mantêm agora fora da casa mais vigiada do país.