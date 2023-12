Amigos ficam perplexos com os presentes que Paulinho deu!

Há 3h e 0min

Em «Festa é Festa», os amigos estão reunidos no café, a beber um copo, antes de irem jantar com as suas famílias. Manuela (Inês Herédia) diz que tem presentes de Paulo (Hélder Agapito) para todos. Todos ficam meio perplexos com os presentes que Paulo mandou, mas consideram que foi querido da parte dele e fazem um brinde ao Paulo.