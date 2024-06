Amizade termina por causa de um riacho. Vizinho acusa o outro de “roubar” água para benefício próprio

Hoje às 14:51

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Por água Abaixo». Tiago e José são proprietários de terrenos separados por um riacho. Após José ter construído uma pequena represa, Tiago ficou descontente com a diminuição do fluxo da água e agrediu o vizinho cumprindo uma pena de prisão de 6 meses. Agora exige que este ceda metade da água captada pela represa construída.