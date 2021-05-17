Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte: Após darem o nó, Flor confessa a Sammy ainda pensar em António
Terra Forte
Há 1h e 30min
Amor à Prova: Alice e Amália entram em desacordo e fica tudo nas mãos de Ana
Amor à Prova
Há 2h e 17min
Amor à Prova- Cris tem tudo nas mãos: «Tu e o Tomás passam a ser arguidos»
Amor à Prova
Há 2h e 20min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
3 milhões de visualizações, 30 mil gostos e mais de 8 mil comentários: A “explosão” de Liliana que parou o país
Secret Story
Ontem às 12:41
Juntos há mais de 50 anos, Diamantino comove Cristina Ferreira ao pedir a Deus para morrer primeiro do que a mulher
Dois às 10
Ontem às 10:55
Vem aí em «Amor à Prova»: Melanie ganha coragem e faz depoimento explosivo à polícia
Novelas
Ontem às 11:18
«Casei-me sozinha, e nem precisei de noivo!»: A história caricata desta figura marcante dos realities da TVI
Secret Story
Ontem às 14:14
Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «Celebrámos o amor que nos deixa seguirmos juntos»
Dois às 10
Ontem às 12:30
TVI PLAYER
A ACONTECER
NOVELAS
Este é um dos casais sensação do país. E, a declaração de amor dele está a emocionar todos
Novelas
Ontem às 09:49
Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»
Novelas
18 mai, 14:40
Ana Guiomar surpreende com look arrojado, mas foi este detalhe que deixou os fãs ao rubro
Novelas
18 mai, 15:20