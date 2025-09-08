Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 45 min

Terra Forte - Terra Forte: Vivi é raptada e corre risco de vida - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 2h e 11min

Terra Forte: «A Flor é uma gananciosa à paisana»

Terra Forte
Há 2h e 52min

Terra Forte: Com a Vivi raptada, Marcus fica rico: «Oito milhões de dinheirinhos»

Terra Forte
Há 2h e 53min

Terra Forte- Sammy pede explicações a Maria de Fátima sobre a adoção: «Diz-me»

Terra Forte
Há 2h e 54min

A Protegida: Gina fica escandalizada ao saber o que Virgílio fez a Aruna

A Protegida
Há 2h e 54min

Terra Forte: Marcus apanha Vivi em flagrante e ataca-a

Terra Forte
Há 2h e 55min

Terra Forte: O último adeus de Vivi e Armando

Terra Forte
Há 2h e 56min

Amor à Prova - 24 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 3h e 8min

Amor à Prova- Amália deixa Luz intrigada: «Tens um casamento para resgatar»

Amor à Prova
Há 3h e 42min

Amor à Prova: «Não sei se quero sair de um sítio de angústia para me enfiar noutro»

Amor à Prova
Há 3h e 43min

Amor à Prova- David deixa Amália sem saída: «Vamos tentar inseminação artificial» 

Amor à Prova
Há 3h e 44min

Mais Vistos

Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado

V+ TVI
Ontem às 16:58
1

Luís Garcia

Dois às 10
17 fev, 14:56
2

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Novelas
8 set 2025, 14:34
3

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Novelas
23 fev, 15:30
4

Ator morre inesperadamente e famosa com quem contracenou em projeto especial já reagiu

V+ TVI
Ontem às 11:45
5

Filipe Delgado

Dois às 10
21 jan, 14:44
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Dois às 10
Ontem às 12:07

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Ontem às 10:41

Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público

V+ Fama
Ontem às 12:06

Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Secret Story
Ontem às 12:42

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Secret Story
23 fev, 23:09

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Novelas
Ontem às 09:37

TVI PLAYER

Amor à Prova - 24 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 3h e 8min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 56min

Apanhada em flagrante: Sara apanha Luzia a criticá-la pelas costas

Secret Story
Há 3h e 54min

Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Secret Story - Especial - 23 de fevereiro de 2026

Secret Story
23 fev, 21:35

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:36
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 45 min

Terra Forte - Terra Forte: Vivi é raptada e corre risco de vida - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 2h e 11min

Terra Forte: «A Flor é uma gananciosa à paisana»

Terra Forte
Há 2h e 52min

Terra Forte: Com a Vivi raptada, Marcus fica rico: «Oito milhões de dinheirinhos»

Terra Forte
Há 2h e 53min

Terra Forte- Sammy pede explicações a Maria de Fátima sobre a adoção: «Diz-me»

Terra Forte
Há 2h e 54min

A Protegida: Gina fica escandalizada ao saber o que Virgílio fez a Aruna

A Protegida
Há 2h e 54min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Novelas
Ontem às 10:11

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Novelas
Ontem às 09:37

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Novelas
Ontem às 16:23

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Novelas
Ontem às 15:38

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Novelas
Ontem às 15:54

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Ontem às 10:41