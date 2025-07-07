Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Amor à Prova: Relação de Cris e Sara está por um fio, após discussão grave 

Amor à Prova
Há 26 min

Amor à Prova- Nico não está bem: «Não tenho boas notícias»

Amor à Prova
Há 27 min

Amor à Prova: Eis a verdadeira Melanie

Amor à Prova
Há 28 min

Amor à Prova: Abraço cúmplice de Alice e Cris deixa Amália chocada

Amor à Prova
Há 29 min

Amor à Prova: Tomás é agressivo com Sara

Amor à Prova
Há 30 min

Amor à Prova - 29 de janeiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 52 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 3h e 15min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Hoje às 19:23

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Hoje às 18:29

Humor reprovado - A piada que custou um contrato de trabalho ao humorista

A Sentença
Hoje às 16:08

TVI - Em cima da hora - 29 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 29 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Mais Vistos

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
Ontem às 15:26
1

Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Novelas
7 jul 2025, 15:53
2

A separação dos pais foi das mais mediáticas do país. Hoje cresce longe dos holofotes, mas é a "cara chapada" de um deles

V+ TVI
Hoje às 15:56
3

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

1ª Companhia
Hoje às 14:55
4

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

1ª Companhia
Hoje às 16:57
5

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

1ª Companhia
27 jan, 10:02
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Noite épica: Sporting e Benfica brilham com vitórias históricas

V+ Futebol
Hoje às 09:14

Encontro de Francisco Monteiro com o alegado novo namorado de Bárbara Parada está a dar que falar

V+ TVI
Hoje às 13:26

Liliana Oliveira pronuncia-se publicamente após polémica com ex-noivo Zé: «Nunca deveria ser esquecido...»

1ª Companhia
Hoje às 09:07

Bomba! Tem namorado há três anos e ninguém sabia: Leandro escondeu de todos o maior segredo

1ª Companhia
Hoje às 10:39

«Não alimento nada pelos fãs». Afonso Leitão revela, finalmente, como terminou a relação com Jéssica Vieira

Dois às 10
Hoje às 11:09

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra acaba tudo com Maria de Fátima e ameaça-a

Novelas
Hoje às 09:23

TVI PLAYER

Amor à Prova - 29 de janeiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 52 min

Amor à Prova: São revela a verdade a Nico

Amor à Prova
Ontem às 21:40

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 3h e 15min

Dois às 10 - A primeira entrevista de Luíza Abreu e João Moura Caetano após anúncio de gravidez

Dois às 10
Hoje às 09:50

Amor à Prova: Carlos faz-se passar pelo ginecologista de Amália

Amor à Prova
27 jan, 22:00

Depressão Kristin. Quem paga os estragos em casa ou no carro? Saiba como agir

CNN Breaking News
Ontem às 17:53
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Amor à Prova: Relação de Cris e Sara está por um fio, após discussão grave 

Amor à Prova
Há 26 min

Amor à Prova- Nico não está bem: «Não tenho boas notícias»

Amor à Prova
Há 27 min

Amor à Prova: Eis a verdadeira Melanie

Amor à Prova
Há 28 min

Amor à Prova: Abraço cúmplice de Alice e Cris deixa Amália chocada

Amor à Prova
Há 29 min

Amor à Prova: Tomás é agressivo com Sara

Amor à Prova
Há 30 min

Amor à Prova - 29 de janeiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 52 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Novelas
Ontem às 11:27

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Novelas
Ontem às 08:58

«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

Novelas
Ontem às 15:00

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
Ontem às 15:26

«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde

Novelas
Ontem às 15:26

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?

Novelas
Ontem às 10:39