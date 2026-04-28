Amor à Prova: A saúde de Domingos está alarmante: «Tem uma lesão no coração»

Há 1h e 38min

Em «Amor à Prova», o médico informa que Domingos (Joao Lagarto)precisa de ser operado ao coração e São (Sofia Grillo) fica muito aflita. Sara (Joana de Verona) diz que as coisas agora são mais simples, mas Domingos recusa-se a ser operado e que ir embora da clínica. São pede-lhe para voltar para o quarto e ouvir os médicos, mas Domingos afirma que aquilo é um negócio e quando não têm nada para tratar, inventam. São pede a Sara para falar com Cris, pois só ele consegue pôr juízo na cabeça do pai.