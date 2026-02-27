TVI PLAYER
Amor à Prova: Alice confessa a São o que sente por Cris
Ontem às 22:30
Episódio 43.
Mais Vistos
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
Ontem às 11:34
1
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante
Secret Story
Hoje às 12:19
2
Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha lamentam morte de antiga colaboradora da TVI
Dois às 10
23 fev, 08:51
3
Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa
Secret Story
Hoje às 10:10
4
100 fotos, 100 momentos marcantes (e imperdíveis) de Manuel Luís Goucha
Goucha
10 abr 2023, 13:50
5
Bruna Gomes e Bernardo Sousa
Secret Story
Hoje às 10:11
6
EM DESTAQUE
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença
Secret Story
Ontem às 15:15
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
Secret Story
Ontem às 16:49
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
Ontem às 11:34
«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha
Dois às 10
Ontem às 14:22
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
26 fev, 19:01
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
TVI PLAYER
Amor à Prova: Alice confessa a São o que sente por Cris
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Terra Forte: Maria de Fátima faz proposta tentadora a Rufino
Terra Forte
Ontem às 23:15
Mariana - 28 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 03:25
Amor à Prova: Corpo de Nico está a rejeitar o transplante de medula
Amor à Prova
26 fev, 22:25
Ariana insiste num possível segredo: «A cor dos olhos do Hélder...»
Secret Story
Há 1h e 46min
A ACONTECER
Diário da Manhã - 28 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 28 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 03:25
Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Terra Forte- Maria de Fátima propõe a Rufino: «O que é que acha de ser meu sócio na empresa?»
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Para defender Vivi, Armando dá um murro em Marcus
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Caio mata Rufino?
Terra Forte
Ontem às 23:53
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
Ontem às 09:40
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André
Novelas
Ontem às 10:28
“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde
Novelas
26 fev, 16:46
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz
Novelas
Ontem às 09:00