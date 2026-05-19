Amor à Prova: Alice e Amália entram em desacordo e fica tudo nas mãos de Ana

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Em «Amor à Prova», as irmãs estão surpreendidas pelos pais quererem a sua opinião sobre um negócio da construtora. Vítor (Diogo Infante) explica que Luz (Alexandra Lencastre) é a favor e ele contra, por isso têm de ser elas a desempatar. Vítor revela que o empreendimento vai obrigar à demolição da rua onde Cris (José Condessa) mora e trabalha. Alice fica em choque e diz que é contra. Amália (Ana Guiomar) é a favor e terá de ser Ana (Leonor Oliveira) a desempatar, mas ela não quer ter essa responsabilidade.