Amor à Prova: Alice e Tomás respiram de alívio sobre a saúde de Nico

Há 41 min

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) estão diante de David (Diogo Amaral). Tomás diz que o dia começou muito bem e espera que continue assim com as notícias de Nico (Salvador Biernat). David gosta de ver Tomás mais otimista e revela que Nico está a recuperar bem e pode voltar para o quarto. Tomás fica tenso e pergunta se ele está consciente. David percebe o motivo da preocupação. David acompanha Alice e Tomás para irem ver o filho. Alice estranha que Tomás esteja tão tenso, com notícias tão boas. Tomás revela que a avó biológica de Nico lhe contou que era sua avó. Alice pergunta se Nico já sabe que Cris (José Condessa) é seu pai e Tomás diz que não, mas pode saber que é adotado.