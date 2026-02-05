TVI PLAYER
Amor à Prova: Alice enfrenta Tomás com decisão bombástica
Ontem às 21:40
Episódio 27.
Saúde obrigou Vera Kolodzig a abandonar o seu estilo de vida, mas nem todos concordaram. "Não há razão nenhuma"
V+ TVI
Ontem às 09:43
1
«Ele andava perdido e finalmente voltou»: Márcia Soares finalmente confirma o que sente por Francisco Monteiro
V+ TVI
Ontem às 15:40
2
Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca
Dois às 10
Ontem às 15:11
3
07:00
Apanhado em flagrante! Filipe Delgado protagoniza momento digno de meme
1ª Companhia
Ontem às 21:33
4
07:20
O apelo de um pai que emocionou Portugal e trouxe a filha de volta! Pai e filha reencontram-se após 20 anos de distância
Momento certo
4 fev, 18:39
5
Cristiano Ronaldo
Dois às 10
Ontem às 15:00
6
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade
1ª Companhia
Há 28 min
"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais
Dois às 10
Há 25 min
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
Há 39 min
Com a voz trémula, Cristina Ferreira destaca atitude nos bastidores da TVI: «Gosto muito de ver pessoas bondosas»
Dois às 10
Ontem às 11:37
O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos
Dois às 10
Há 1h e 2min
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
Há 39 min
Novelas
Há 39 min
Amor à Prova - 5 de fevereiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 22:33
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
Bom dia Alegria
Ontem às 10:52
Terra Forte - Terra Forte: Flor confessa a Sammy que nunca perdeu a memória - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:17
Amor à Prova: Alice enfrenta Tomás com decisão bombástica
Amor à Prova
Ontem às 21:40
Estava a reparar o telhado de casa quando caiu e morreu. Aconteceu na Sertã
Jornal Nacional
Ontem às 21:13
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
CNN Hoje
3 fev, 12:51
Cristina Ferreira sobre Andrea Soares: “Alguns comentários não são bons”
Dois às 10
Há 6 min
Irmão de Rui Freitas reage às picardias com Andrea Soares: "É o Rui"
Dois às 10
Há 10 min
Liliana Almeida revela algo que poucos sabem sobre Andrea Soares
Dois às 10
Há 18 min
«Querido, Mudei a Casa» vai às zonas afetadas pelas tempestades ajudar a população
Dois às 10
Há 49 min
Mariana - 6 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 03:05
1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:55
Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo
Novelas
Ontem às 10:47
Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso
Novelas
Ontem às 08:57
Gesto comovente de crianças vítimas da tempestade deixa atriz de coração apertado
Novelas
Ontem às 16:16
Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»
Novelas
4 fev, 17:03
Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»
Novelas
4 fev, 15:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas
Novelas
Ontem às 10:13