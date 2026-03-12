Amor à Prova- Alice tem conversa séria com Nico: «Todas as famílias são diferentes»

Ontem às 23:03

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) mostra o "livro da selva" a Nico e explica-lhe que todas as famílias são diferentes. Nico acha que a família deles é normal e não entende o que o livro tem a ver com o pai. Alice diz que tem uma coisa para lhe contar e Tomás (João Jesus) quase explode, mas Olga interrompe e diz que já não sabe o que fazer com Afonso (Guilherme Filipe). Tomás e Alice vêm ver o que se passa. Afonso acusa Olga de lhe ter roubado o telemóvel. Ele diz que o telemóvel não está em lado nenhum e exige ver a mala de Olga.