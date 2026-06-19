Amor à Prova: Amália contra-ataca! Mostra vídeo chocante de Alice e vira o jogo a seu favor

Há 1h e 36min

Tomás (João Jesus) fica furioso por Alice (Mafalda Marafusta) e David (Diogo Amaral) saberem que ele e Amália (Ana Guiomar) se envolveram. Amália acha que pode ser benéfico estarem juntos. Tomás diz que o aborto dela os pode prejudicar. Amália mostra o vídeo de Alice a bater-lhe e como prova que está desequilibrada. Amália aconselha Tomás a mimar Nico (Salvador Biernat) e a trazer Vera (Helena Caldeira) para o seu lado.