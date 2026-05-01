Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) liga a Carlos (Rodrigo Trindade) e finalmente ele atende. Ela confronta-o por ter ido à clínica falar com David (Diogo Amaral) e ele revela que lhe contou toda a verdade. Amália fica nervosa, mas disfarça. Depois cruza-se com Filomena e finge surpresa por ela afinal estar viva. Carlos (Rodrigo Trindade) atende a chamada de Amália e ela confronta-o por ter ido à clínica falar com David e ter dito que era o Dr. Ricardo. Carlos revela que contou toda a verdade e Amália avisa que vai ter consequências, pois Filomena veio do Brasil e a esta hora Vítor já deve saber que ele é viciado em apostas. Carlos não se importa e desliga.
Amor à Prova- Amália e Carlos: o fim da aliança e o aparecimento da mãe
Há 1h e 43min