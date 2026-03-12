Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Amor à Prova: Amália faz chantagem com Vítor e Simone

Ontem às 22:40
Amor à Prova: Amália faz chantagem com Vítor e Simone - TVI

Episódio 53.

Mais Vistos

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho está de luto: «Até sempre»

Novelas
Ontem às 14:35
1

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

Novelas
22 fev 2025, 19:31
2

Foi casada com um homem, mas hoje é feliz ao lado de uma mulher: atriz que tem brilhado na TVI vive nova fase pessoal

V+ TVI
Ontem às 14:45
3

Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas

V+ TVI
10 nov 2025, 00:00
4

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Secret Story
Ontem às 22:24
5

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Secret Story
Ontem às 16:29
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Secret Story
Ontem às 12:50

Diogo Valsassina quebra silêncio sobre relação com Ana Guiomar

V+ Fama
Ontem às 12:19

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Dois às 10
Ontem às 13:00

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Secret Story
Ontem às 15:51

Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores

Novelas
Ontem às 16:30

«Estou de rastos»: Diogo Amaral revela momento difícil após dias de grande tensão

Novelas
Ontem às 15:30

TVI PLAYER

Sessão fotográfica com modelos nuas gera polémica na Madeira

TVI Jornal
Ontem às 14:51

Amor à Prova: Amália faz chantagem com Vítor e Simone

Amor à Prova
Ontem às 22:40

Secret Story - Extra - 13 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:20

Secret Story - Especial - 12 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

"Caiu uma saudade, uma tristeza": Cláudio Ramos emociona-se com despedida que ninguém esperava

Dois às 10
Há 1h e 38min

Terra Forte: Marcus conspira com Glória para matar Vivi?

Terra Forte
Ontem às 23:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

"Desmaio 7 vezes por dia": O pesadelo de Margarida, a jovem de 27 anos com uma doença sem cura

Dois às 10
Há 19 min

Quer saber se combinam? Alexandra revela como a astrologia explica os seus relacionamentos

Dois às 10
Há 48 min

Saiba como os astros influenciam o seu namoro - A astróloga dos famosos revela: «Somos atraídos por determinado tipo de energia!»

Dois às 10
Há 49 min

"Até tenho medo!": Cláudio Ramos revela o que os astrólogos dizem sobre a sua intuição

Dois às 10
Há 51 min

Viral! Filipe Delgado põe Cláudio Ramos à prova com desafio de flexões

Dois às 10
Há 1h e 7min

Surpreendente! Filipe Delgado revela o que o instrutor da '1ª Companhia' lhe disse após o reality

Dois às 10
Há 1h e 14min
Mais

NOVELAS

Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Novelas
Ontem às 11:10

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Novelas
Ontem às 11:07

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

Novelas
11 mar, 16:33

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

Novelas
11 mar, 16:15

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Novelas
11 mar, 15:48

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Novelas
11 mar, 09:42