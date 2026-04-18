Amor à Prova- Amália faz promessa inesperada: «Vou ser uma mulher melhor»

Há 1h e 21min

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) avisa que o casamento de Vítor (Diogo Infante) e Luz (Alexandra Lencastre) acabou e que Amália (Ana Guiomar) devia desistir de juntá-los. Amália desconfia que Carlos esteja de mau humor por ter perdido o torneio de poker. Carlos pergunta-lhe se já tem os seguidores que queria e se podem ficar juntos, mas Amália diz que precisa de mais. Carlos não gosta da conversa e é duro com Amália.