Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Amor à Prova- Amália lança o alerta: «Não se pode normalizar este tipo de comportamento»

Há 32 min
Amor à Prova- Amália lança o alerta: «Não se pode normalizar este tipo de comportamento» - TVI

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) faz um direto e mostra o bebé reborn que lhe enviaram. Amália diz que foi uma seguidora e acredita que tenha sido com boas intenções, mas não acha normal que pessoas adultas tratem bonecos como filhos e aconselha as seguidoras a tratarem da sua saúde mental. Quando termina o direto, liga a Carlos (Rodrigo Trindade) e conta que fez um direto sobre o bebé reborn que recebeu e que David (Diogo Amaral) e a família não vão poder duvidar de que foi mesmo uma seguidora. Amália pergunta-lhe se já fez a sua parte e Carlos diz que vai fazer.

Mais Vistos

Este famoso ex-jogador do Porto deixou a mulher para casar com a sobrinha e esse amor já deu frutos

V+ TVI
Ontem às 16:03
1

Ana Catharina causa furor no Rio de Janeiro. As fotografias mais originais da polémica ex-concorrente

1ª Companhia
Hoje às 12:49
2

Foi uma das concorrentes mais controversas do Big Brother. Agora revela o segredo para combater a ansiedade

1ª Companhia
Hoje às 13:05
3

Caso Maycon. Renata Reis quebra o silêncio sobre os resultados da autópsia: «Eu sei (…) para mim é lógico»

1ª Companhia
Hoje às 14:10
4

A nova vida de Renata Reis em imagens. E vão surpreendê-lo

Secret Story
12 nov 2025, 12:04
5
04:06

O inesperado aconteceu: Filipe Delgado corta o cabelo ao Comandante José Moutinho

1ª Companhia
Há 3h e 50min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Inédito. Marcia Soares atualiza estado da relação com Francisco Monteiro

1ª Companhia
Hoje às 11:57

O que se passava com Maycon? Renata Reis desabafa sobre última fase de vida do DJ: «Eu sei como é que ele chegou a isso»

Dois às 10
Hoje às 14:37

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

Novelas
Hoje às 10:00

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay é atacado sem nó nem piedade

Novelas
Hoje às 11:54

A mensagem da mãe de Afonso Leitão para Catarina Miranda que está a dar que falar

V+ TVI
Hoje às 12:19

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

1ª Companhia
Hoje às 12:23

TVI PLAYER

Amor à Prova: Cris é confrontado com o que sente por Alice

Amor à Prova
Ontem às 22:10

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 1h e 14min

Amor à Prova: Família de Cris está prestes a ruir?

Amor à Prova
20 jan, 22:15

A atitude de Noélia Pereira durante o interrogatório dos raptores é impressionante

1ª Companhia
Hoje às 15:48

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 3h e 17min

O inesperado aconteceu: Filipe Delgado corta o cabelo ao Comandante José Moutinho

1ª Companhia
Há 3h e 50min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Amor à Prova - 22 de janeiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 10 min

Amor à Prova: Gesto de Alice deixa Domingos comovido

Amor à Prova
Há 28 min

Amor à Prova: Vanda finge ser fã de Amália e engana David

Amor à Prova
Há 29 min

Amor à Prova: Tomás faz um pedido secreto a Vítor

Amor à Prova
Há 30 min

Amor à Prova: Afonso irrita-se com David

Amor à Prova
Há 31 min

Amor à Prova- Amália lança o alerta: «Não se pode normalizar este tipo de comportamento»

Amor à Prova
Há 32 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Novelas
Hoje às 10:38

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

Novelas
Hoje às 10:00

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Novelas
Hoje às 10:19

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Novelas
Hoje às 15:02

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Novelas
Ontem às 15:25

Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David

Novelas
Hoje às 09:25