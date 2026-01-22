Amor à Prova- Amália lança o alerta: «Não se pode normalizar este tipo de comportamento»

Há 32 min

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) faz um direto e mostra o bebé reborn que lhe enviaram. Amália diz que foi uma seguidora e acredita que tenha sido com boas intenções, mas não acha normal que pessoas adultas tratem bonecos como filhos e aconselha as seguidoras a tratarem da sua saúde mental. Quando termina o direto, liga a Carlos (Rodrigo Trindade) e conta que fez um direto sobre o bebé reborn que recebeu e que David (Diogo Amaral) e a família não vão poder duvidar de que foi mesmo uma seguidora. Amália pergunta-lhe se já fez a sua parte e Carlos diz que vai fazer.