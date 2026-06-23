Amor à Prova: Amália põe Nico contra Alice, Cris e Vera com acusações graves

Há 1h e 10min

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) diz a Nico (Salvador Biernat) que conseguiu convencer Tomás (João Jesus) a deixar Alice (Mafalda Marafusta) vir visitá-lo, mas quando foi ter com ela, Alice bateu-lhe e mostra-lhe o vídeo em que Alice lhe bate. Nico fica muito confuso. Depois Amália revela que Vera (Helena Caldeira) é perigosa e já esteve presa. Amália diz que as únicas pessoas boas e que se preocupam com ele, são ela e Tomás.