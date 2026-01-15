Amor à Prova: Amália recebe uma encomenda assustadora

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Há 1h e 28min
Em «Amor à Prova», todos ouvem as histórias de Ana (Leonor Oliveira) animados. Amália (Ana Guiomar) diz que vai demorar até ter novas, agora que Vítor (Diogo Infante) decidiu fechar a torneira. Nico (Salvador Biernat) desliga o telemóvel de Alice (Mafalda Marafusta) e volta a colocá-lo na mala. Amália recebe uma encomenda e fica escandalizada ao ver um bebé reborn. Disfarça e diz que foi uma seguidora. Afasta-se para atender uma chamada de Carlos (Rodrigo Trindade). Carlos comemora por Amália ter recebido a encomenda e avisa-a para não se meter com ele, pois não vai gostar de o ter como inimigo. Amália disfarça, fingindo estar a falar com uma seguidora.

