Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'
Ontem às 22:30
Episódio 39.
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira
Secret Story
Ontem às 22:46
1
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem
Secret Story
22 fev, 22:00
2
Para lá dos 6 dígitos. Isto foi o que Filipe Delgado ganhou com a participação na Primeira Companhia
1ª Companhia
Ontem às 18:15
3
Ator que fez parte de várias novelas de sucesso sofre ataque cardíaco. Partilha do filho emociona seguidores nas redes sociais
V+ TVI
Ontem às 15:42
4
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores
1ª Companhia
21 fev, 00:38
5
03:23
O visual da jornalista da TVI que dividiu opiniões: «Não a favorece»
V+ Fama
Ontem às 14:20
6
Ninguém estava à espera: três nomeados enfrentam já amanhã a primeira expulsão do Secret Story
Secret Story
Ontem às 23:04
Após a separação de Marco Costa, Carolina Pinto toma primeira decisão para seguir em frente
Dois às 10
Há 1h e 44min
Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca
Novelas
Ontem às 16:52
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»
Secret Story
Ontem às 23:09
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender
Secret Story
Ontem às 12:43
Com saudades, Instrutor Marques emociona fãs: «Vão estar para sempre no meu coração»
Dois às 10
Há 1h e 8min
TVI PLAYER
Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Especial - 23 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Secret Story - Última Hora - 23 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 17:50
Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026
Secret Story
22 fev, 21:25
Terra Forte: Flor e Sammy descobrem ligação aterradora do segredo de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:15
Está revelado a quem pertence o segredo «mudei de sexo»
Secret Story
Ontem às 22:28
Cristina Ferreira termina entrevista a João Paulo Rodrigues com abraço emotivo
Dois às 10
Há 16 min
Cristina Ferreira afirma: “Passei anos solteira e muito feliz”
Dois às 10
Há 16 min
“Estás solteiro?”: Cristina Ferreira questiona João Paulo Rodrigues
Dois às 10
Há 17 min
Cristina Ferreira partilha recordação do filho com Manuel Luís Goucha nos bastidores da TVI
Dois às 10
Há 23 min
Separado e longe das filhas, João Paulo Rodrigues confessa: “Às vezes, sinto-me sozinho”
Dois às 10
Há 23 min
Após várias reviravoltas, João Paulo Rodrigues confessa: “Nunca planeei esta vida”
Dois às 10
Há 27 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara
Novelas
Ontem às 11:26
Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado
Novelas
Ontem às 10:42
É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo
Novelas
22 fev, 08:35
Rosa Bela vive uma nova fase: «É no silêncio que começo»
Novelas
22 fev, 14:38
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos
Novelas
22 fev, 00:52
