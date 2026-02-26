Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) fica surpreendida por André (Lucas Dutra) trabalhar ali e pede-lhe para fingir que não a conhece. André (Lucas Dutra)estranha e Simone explica que Ana (Leonor Oliveira) é filha de Vítor (Diogo Infante), o seu patrão. André percebe agora que Ana é irmã de Alice (Mafalda Marafusta) e tia de Nico (Salvador Biernat) e fica chocado. Carlos (Rodrigo Trindade) agradece a Simone por ter vindo ter com ele e conta-lhe que a mãe morreu. Simone fica em choque.
Amor à Prova: André fica em choque ao saber que as patroas são a família de Nico
Há 38 min