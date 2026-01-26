Amor à Prova- André salva Melanie de assédio sexual, mas acaba a sangrar

Há 28 min

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) vai ter com Melanie (Beatriz Costa) e leva um ramo de flores, mas depara-se com um cliente a meter conversa com ela e estaca. Melanie responde de forma cordial, mas não está minimamente interessada. O cliente começa a insistir e agarra-a. André intervém, mas acaba estatelado no chão, depois de levar um empurrão do cliente. Cris (José Condessa) e Bruno (João Arrais) estão de volta de um carro. Bruno está a pensar sair mais cedo, mas Domingos (João Lagarto) diz-lhe que há muito trabalho para fazer. Ouvem o que parece ser uma luta e Melanie aos gritos. Saem todos para ir ver o que se passa. O cliente dá pontapés a André, que continua caído no chão. Melanie grita e tenta afastar o cliente de André. Cris chega e fica em pânico ao ver o irmão no chão. Cris atira-se ao cliente e consegue pô-lo ko. Melanie cuida de André e pergunta-lhe se está bem.