Amor à Prova: Após discussão feia com Tomás, Alice chora nos braços de Cris

Há 22 min
Amor à Prova: Após discussão feia com Tomás, Alice chora nos braços de Cris - TVI

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) voltam a sair do quarto de Nico (Salvador Biernat) a discutir. Ela diz que tem feito de tudo para manter a paz entre eles, mas Tomás discorda. Alice queixa-se que Afonso (Guilherme Filipe) tentou envenenar o seu pai contra ela, mas mais uma vez Tomás discorda e acha que Afonso tem razão, quando diz que Alice está encantada por Cris (José Condessa). Alice fica muito magoada e chora. Alice vai em direção à rua a chorar. Cris vê-a e chama-a. Cris pergunta-lhe se está tudo bem e Alice desaba, destroçada, nos braços dele. Ficam os dois ali abraçados.​

