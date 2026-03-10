Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) entrega o envelope com os resultados dos exames de Nico (Salvador Biernat), a David (Diogo Amaral). Este informa Tomás (João Jesus) que já tem os resultados dos exames de Nico, que lhe podem dar alta ou não. Alice (Mafalda Marafusta) entra a falar ao telemóvel com Tomás e fica aliviada e comovida com as notícias que ele lhe dá. Simone (Susana Arrais) pergunta se está tudo bem e Alice afirma que está quase. Alice diz que o pai está à espera dela e dirige-se para o seu gabinete. Alice conta as boas notícias ao pai e ambos festejam. Alice informa o pai que decidiu contar a verdade a Nico e Vítor (Diogo Infante) alerta-a para o impacto que isso pode ter no seu casamento. Todos sabem que o casamento está desgastado e Vítor diz-lhe que tem de pensar no que quer fazer, mas terá sempre o seu apoio incondicional.
Amor à Prova: As tão aguardadas notícias sobre o estado de saúde de Nico
Há 2h e 2min