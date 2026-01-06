Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Amor à Prova: Carlos é o ex-marido de Amália e sabe o grande segredo dela

Há 1h e 18min
Amor à Prova: Carlos é o ex-marido de Amália e sabe o grande segredo dela - TVI

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) foi ter com Carlos (Rodrigo Trindade) à porta de uma casa de apostas e entrega um maço de notas ao homem que o está a agarrar. O homem confere o dinheiro e solta Carlos, que entra no carro de Amália e finge que ela é o seu TVDE. Amália conduz muito irritada por ter de salvar Carlos mais uma vez. Este sabe que ela não tem outro remédio, pois esconde um segredo vergonhoso. Amália fica furiosa e quer obrigar Carlos a sair do carro, mas ele agarra-a e diz-lhe que não a quer magoar. Acabam por se beijar e o ambiente aquece.

Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Dois às 10
4 jan, 22:25
1

Ruy de Carvalho

Dois às 10
29 dez 2025, 14:17
2

Perdeu a filha no parto e o seu casamento desmoronou-se: conheça a história de vida de Sara Santos

1ª Companhia
2 jan, 09:22
3

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
4

O início de 2026 que ninguém esperava: famosa jornalista hospitalizada em estado grave

V+ TVI
Ontem às 14:09
5

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

1ª Companhia
Ontem às 16:48
6
Cristina Ferreira revela o que Marisa lhe disse fora das câmaras. Esta foi a revelação que poucos esperavam

Dois às 10
Ontem às 15:42

Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor

Novelas
Ontem às 14:13

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

1ª Companhia
Ontem às 16:48

Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

1ª Companhia
Ontem às 15:26

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

Novelas
Ontem às 16:38

O início de 2026 que ninguém esperava: famosa jornalista hospitalizada em estado grave

V+ TVI
Ontem às 14:09

Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento "recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém"

Dois às 10
Ontem às 12:39

Amor à Prova - Amor à Prova: Cris e Bruno ficam em choque ao saber que podem ser pais - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 8min

Noélia faz partilha emotiva sobre o seu pai: «morreu ao quarto enfarte»

1ª Companhia
Há 2h e 43min

Amor à Prova: episódio de estreia

Amor à Prova
5 jan, 22:10

Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas

1ª Companhia
Há 3h e 19min

Dois às 10 - Primeira entrevista de Marisa após o quarto lugar no Secret Story

Dois às 10
Ontem às 09:50
Terra Forte - Terra Forte: Maria de Fátima cai no plano de Caio e Cobra - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 47 min

Amor à Prova: Cris fica em pânico ao perceber que o teste é na clínica onde Sara trabalha

Amor à Prova
Há 1h e 17min

Amor à Prova: Carlos é o ex-marido de Amália e sabe o grande segredo dela

Amor à Prova
Há 1h e 18min

Amor à Prova: André dá uma grande lição a Cris

Amor à Prova
Há 1h e 19min

Amor à Prova- Alice implora ajuda a Cris e Bruno: «Se não receber um transplante, ele morre»

Amor à Prova
Há 1h e 20min

Choque em «Amor à Prova»: «O meu filho é adotado e tenho a certeza que um de vocês é o pai»

Amor à Prova
Há 1h e 21min
Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
5 jan, 22:07

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Novelas
Ontem às 09:00

Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Novelas
5 jan, 21:45

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
5 jan, 11:06

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Novelas
5 jan, 14:31

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Novelas
5 jan, 12:26