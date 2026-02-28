Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico

Ontem às 23:05
Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico - TVI

Episódio 44.

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

Secret Story
Ontem às 21:34
1

Ruben Silvestre e Ana Soares: uma história de amor contada em fotografias

1ª Companhia
6 fev, 11:03
2

Ator que fez parte de várias novelas de sucesso sofre ataque cardíaco. Partilha do filho emociona seguidores nas redes sociais

V+ TVI
23 fev, 15:42
3
04:19

Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado

Em Família
Ontem às 20:03
4

A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

Secret Story
Ontem às 22:42
5

Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

1ª Companhia
21 fev, 00:38
6
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença

Secret Story
27 fev, 15:15

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

Secret Story
27 fev, 16:49

Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo

V+ TVI
27 fev, 11:34

«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha

Dois às 10
27 fev, 14:22

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Secret Story
26 fev, 19:01

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
26 fev, 16:02

Amor à Prova: Alice confessa a São o que sente por Cris

Amor à Prova
27 fev, 22:30

Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 00:10

Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado

Em Família
Ontem às 20:03

Quem vai ficar? Os nomeados do Secret Story 10 lançam o apelo mais sentido da semana

Secret Story
Ontem às 22:55

«Eu sou livre de fazer aquilo que quero»: Ricardo João abandona "namorada" por uma noite

Secret Story
Ontem às 22:40

Terra Forte: Maria de Fátima faz proposta tentadora a Rufino

Terra Forte
27 fev, 23:15
Missa - Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciação da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião

Missa
Há 3h e 9min

Diário da Manhã - 1 de março de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Vai ou Racha - 1 de março de 2026

Vai ou Racha
Hoje às 01:50

Secret Story - A Semana - 1 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:25

A Protegida: Mariana perde a paciência com Hector

A Protegida
Hoje às 00:00

A Protegida- Mariana 'passa-se' com Hector: «Vocês não são amigos»

A Protegida
Ontem às 23:55
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Novelas
27 fev, 09:40

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Novelas
27 fev, 10:28

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Novelas
26 fev, 16:46

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
26 fev, 16:02

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
25 fev, 15:50

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

Novelas
27 fev, 09:00