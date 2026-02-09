TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico
Ontem às 22:45
Episódio 29.
Mais Vistos
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
Ontem às 16:21
1
Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos
Festa é Festa
17 abr 2023, 10:24
2
Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar
1ª Companhia
Há 2h e 53min
3
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
4
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
1ª Companhia
Há 3h e 58min
5
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira
1ª Companhia
1 fev, 20:17
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno
1ª Companhia
Há 1h e 48min
Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família
Dois às 10
Há 2h e 18min
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas
Novelas
Há 3h e 8min
Instrutor Marques lidera treino de madrugada em tronco nu. Os comentários dos recrutas são hilariantes
1ª Companhia
Ontem às 22:17
Falhas de eletricidade? Esta estação portátil alimenta vários dispositivos em simultâneo
V+ TVI
Ontem às 15:27
Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»
Dois às 10
Há 3h e 52min
TVI PLAYER
Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade
1ª Companhia
Há 2h e 20min
Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico
Amor à Prova
Ontem às 22:45
Recrutas são surpreendidos. Sem pré aviso, Comandante e Instrutores fazem revista à caserna e tudo corre mal
1ª Companhia
Há 50 min
Terra Forte: Desesperada, Maria de Fátima é obrigada a pedir ajuda
Terra Forte
Ontem às 23:05
1ª Companhia - Extra - 10 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:05
Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco
Amor à Prova
6 fev, 21:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
“A Sentença” faz história com 1000 casos resolvidos… e o público pode assistir ao vivo
Há 1h e 16min
Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado
Dois às 10
Há 1h e 25min
Emocionado, Artur recorda acidente quase fatal do enteado: “Ninguém esperava o Miguel estar aqui”
Dois às 10
Há 1h e 38min
Aos 24 anos, Miguel sofreu uma aparatoso acidente de mota
Dois às 10
Há 1h e 45min
Em direto, um dos rostos mais conhecidos da TVI recebe homenagem
Dois às 10
Há 1h e 57min
Que cuidados devemos ter com os animais durante uma tempestade? Veterinária explica
Dois às 10
Há 2h e 54min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo
Novelas
8 fev, 11:03
Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada
Novelas
8 fev, 09:20
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
Ontem às 16:21
Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio
Novelas
Ontem às 16:11
Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»
Novelas
Ontem às 14:52
Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado
Novelas
Ontem às 11:30