Amor à Prova: Comportamento agressivo de Afonso deixa Olga em pânico

Há 2h e 44min

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) está tensa por Tomás (João Jesus) querer levar Nico (Salvador Biernat) ao orfanato e diz que ele não tem estofo para aquilo. Tomás acha que se Alice lhe quer contar a verdade, então ele também tem o direito de ver de onde veio e como vivem outras crianças como ele. Olga aparece e diz que Afonso (Guilherme Filipe) foi agressivo com ela. Tomás tenta acalmar o pai. Alice traz um comprimido para Afonso. Este diz que só quis salvar Tomás e que ela tem de ir embora. Alice pede desculpa a Olga, que está muito perturbada. Alice tenta perceber porque aquilo aconteceu e Olga diz que Afonso a chamou de Vera (Helena Caldeira).